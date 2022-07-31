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بسبب فلسطين.. فيديو : صافرات استهجان ضد حكيمي في مباراة بتل أبيب

الإثنين 01 أغسطس 2022 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب فلسطين.. فيديو : صافرات استهجان ضد حكيمي في مباراة بتل أبيب



القدس المحتلة / سما /

تعرض النجم الدولي المغربي، أشرف حكيمي، لصافرات استهجان من قبل الجماهير الحاضرة في الملعب الذي احتضن للسوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ونانت، امس الأحد، بتل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


توج  سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي باللقب، بفوزه على نانت بطل الكأس برباعية دون رد، سجلها كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22، والبرازيلي نيمار في الدقيقتين 45 و82 (من ركلة جزاء)، والإسباني سيرخيو راموس (الدقيقة 57).


وقامت الجماهير بتوجيه صافرات لاذعة للمغربي فور لمسه للكرة، وذلك جراء موقفه الذي انتقد فيه عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.


ومنذ وصوله لتل أبيب، استُقبل حكيمي بالصافرات والانتقادات، عند تنقله إلى فندق الإقامة وملعب التداريب، ليستمر الوضع في المباراة التي بات لمس المغربي للكرة يقابله توجيه الصافرات.


وكان حكيمي من اللاعبين المسلمين الذي أعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية، مطالبين بتوقف زحف الاحتلال وعدوانه الذي يودي بحياة مواطنين جلهم أبرياء.

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