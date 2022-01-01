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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الخليل تطال 22 مواطنا

الإثنين 01 أغسطس 2022 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة في محافظة الخليل، فجر اليوم الاثنين، انتهت باعتقال 22 مواطنا على الأقل، وهم:

وبحسب مصادر تعنى بشؤون الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من بلدة دورا جنوب الخليل، وهم: الشيخ محمد إسماعيل أبو عرقوب، ويوسف نصار،و منذر زونة.

ومن بلدة السموع، اعتقل الشيخ جمال أبو الجدايل.

وفي بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين على الأقل، وهم: عيسى صالح العمور، ومحمد بدر العمور، وعاطف رباع.

وفي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، وهم: مروان أبو فارة، ومجدي أبو فارة، وخالد غنيمات.

واعتقل مواطنان من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وهما: رزق الحلايقة، وأحمد عبد ربه الحلايقة.

ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل اعتقل المواطنان إبراهيم السويطي، ومود ياسر المسالمة.

ومن بلدة بيت امر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، وهم: الشيخ بدر أبو عياش، ومحمد يوسف أبو عوض، وأحمد خضر أبو مارية، وعبد الله أبو مارية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من بلدة سعير شمال الخليل، وهم: جهاد موسى شلالدة، ورأفت يوسف شلالدة، وإسلام يونس كوازبة، ومحمد إبراهيم شلالدة.

#الاحتلال #الخليل #شؤون الأسرى

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