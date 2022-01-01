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تفاعل مع بكاء رئيس وزراء أردني خلال سماعه أغنية موطني (شاهد)

الإثنين 01 أغسطس 2022 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاعل مع بكاء رئيس وزراء أردني خلال سماعه أغنية موطني (شاهد)



وكالات

أظهرت لقطات تفاعل وتأثر وبكاء رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري خلال حفل الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة في مهرجان جرش، الذي قدمته السبت، على مدرج المسرح الجنوبي.


وغنت أبو آمنة أغنية "موطني"، ما أثار المصري وجعلته يبكي.

وتفاعل نشطاء مع بكاء المصري.

يشار الى ان طاهر المصري كان رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية لمرتين. ولد في مدينة نابلس الفلسطينية عام 1942. أسماه والده؛ نشأت المصري «طاهر»، تيمنا باسم أبيه الحاج طاهر المصري. وآل المصري من العائلات العريقة التي مارست التجارة في نابلس. طاهر متزوج وله ولدان (بنت وابن) ويكنى طاهر المصري بلقب أبو نشأت لأنه سمى ابنه تيمناً بأبيه نشأت المصري.

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