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انسحاب لاعبة أردنية من بطولة التايكوندو رفضاً لمُلاقاتها لاعبة إسرائيلية والاعتراف بدولة الاحتلال

الإثنين 01 أغسطس 2022 01:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انسحاب لاعبة أردنية من بطولة التايكوندو رفضاً لمُلاقاتها لاعبة إسرائيلية والاعتراف بدولة الاحتلال



عمان/سما/

قرّرت لاعبة المنتخب الأردني للتايكوندو للناشئين ميسر الدهامشة الانسحاب أمام لاعبة من دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن بطولة العالم المُقامة حاليّاً في بلغاريا.
وتخلّت اللاعبة ميسر عن التنافس على الميدالية البرونزويّة رفضاً منها الاعتراف بدولة الاحتلال،  فيما جاء انسحاب الدهامشة بعد شهرين فقط على انسحاب لاعب المنتخب الأردني للمبارزة إياس الزمر، أمام لاعب إسرائيلي في بطولة عالمية للناشئين أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.
وحظيت ميسر بتفاعل وإشادة واسعين على المنصّات لاتخاذها قرار الانسحاب، لصالح عدم الاعتراف بكيان يحتل دولة فلسطين، وتقديمها الوطنيّة على الذهب والربح.

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