  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تنفي تصريحات منسوبة للقيادي بدران حول موعد محدد لكسر حصار غزة

الأحد 31 يوليو 2022 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنفي تصريحات منسوبة للقيادي بدران حول موعد محدد لكسر حصار غزة



غزة / سما /

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، تصريحات منسوبة لعضو مكتبها السياسي حسام بدران تتحدث عن إبلاغ الوسطاء بتاريخ محدد لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي للحركة في تصريح صحفي وصل وكالة "سما": إن "بدران لم يُدْلِ بأي تصريحات صحفية تتحدث عن إبلاغ الوسطاء عن تاريخ محدد لكسر الحصار عن غزة مهما بلغ الثمن".

واعتبرت الحركة أن هذه التصريحات المفبركة تأتي لخلط الأوراق في ظل حرب شرسة ضد المقاومة وامتداداتها الشعبية، يقودها الاحتلال الإسرائيلي بمباركة أمريكية.

ودعت، وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بحركة حماس وقياداتها، وعدم الوثوق بأي تصريحات لم ينشرها الموقع الرسمي للحركة.

الأكثر قراءة اليوم

أول دولة عربية تعلن دخولها المجاعة رسميا …

تغريدة مهمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة

مصادر عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن "خطة إصلاح قوانين العمل" لعمال غزة

MEE : عائلة سعودية تصبح أكبر مساهم في شركة إسرائيلية

بالفيديو: الإعلام الحربي في حزب الله ينشر مشاهد وإحداثيات منصات استخراج الغاز الإسرائيلية

لاول مرة.. إيران تُهَدِّد بإنتاج رأس حربي نووي حال تعرّضت مُنشأة “نطنز” لهُجومٍ

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

القسام : أحد افراد وحدة الظل استشهد خلال معركة "سيف القدس" عندما كان يحرس أحد اسرى العدو

الرئاسة: القرار الإسرائيلي بالخصم من أموال المقاصة خطير ومرفوض وسرقة للشعب الفلسطيني

اسرائيل تقرر خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية

لاول مرة.. إيران تُهَدِّد بإنتاج رأس حربي نووي حال تعرّضت مُنشأة “نطنز” لهُجومٍ

2022-07-31_08-16-37_858804

شهادات فظيعة عن مجزرة (الطنطورة) : “جمعنا كلّ الرجال وقتلناهم بمدفعٍ رشّاش وأحرقناهم بقاذف اللهب”

الاتصالات الفلسطينية