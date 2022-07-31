حماس تنفي تصريحات منسوبة للقيادي بدران حول موعد محدد لكسر حصار غزة

غزة / سما /

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، تصريحات منسوبة لعضو مكتبها السياسي حسام بدران تتحدث عن إبلاغ الوسطاء بتاريخ محدد لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي للحركة في تصريح صحفي وصل وكالة "سما": إن "بدران لم يُدْلِ بأي تصريحات صحفية تتحدث عن إبلاغ الوسطاء عن تاريخ محدد لكسر الحصار عن غزة مهما بلغ الثمن".

واعتبرت الحركة أن هذه التصريحات المفبركة تأتي لخلط الأوراق في ظل حرب شرسة ضد المقاومة وامتداداتها الشعبية، يقودها الاحتلال الإسرائيلي بمباركة أمريكية.

ودعت، وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بحركة حماس وقياداتها، وعدم الوثوق بأي تصريحات لم ينشرها الموقع الرسمي للحركة.