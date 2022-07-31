منتخبنا يبلغ نصف نهائي كأس العرب للشباب بفوز مستحق على الأردن

ابها/ وكالات/

بلغ منتخبنا الوطني للشباب، مساء اليوم الأحد، نصف نهائي كأس العرب للشباب المقامة بالسعودية، بفوزه المستحق على الأردن بركلات الجزاء بواقع 5 مقابل 4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

فرض لاعبو منتخبنا أفضليتهم وسيطرتهم على اللقاء منذ الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول، ما أثمر عن تسجيل هدف السبق في الدقيقة الثامنة من عرضية جميلة من منير بدارين وصلت إلى محمد صندوقة الذي حولها زاحفة قوية على يمين الحارس الأردني مراد الفالوجي.

وتواصلت الأفضلية الفلسطينية بعد هذا الهدف، دون أي خطورة تذكر للمنتخب الأردني، وفشل صندوقة في الدقيقة الـ25 في إضافة هدف ثان لمنتخبنا بعد أن راوغ أحد مدافعي الأردن وانفرد بالحارس لكنه سدد الكرة برعونة بعيدا عن المرمى.

وكاد النجم منير البدارين في الدقيقة الـ29 أن يباغت الحارس الأردني من تسديدة قوية من مسافة بعيدة أبعدها الحارس بصعوبة إلى ركنية.

ومن هجمة أولى ضعيفة منح حكم اللقاء وبغرابة المنتخب الأردني ركلة جزاء غير مستحقة في الدقيقة الـ42 بعد لمس الكرة يد أحد لاعبينا داخل صندوق الجزاء، سجلها اللاعب الأردني علاء دية في المرمى لينتهي الشوط الأول بتعادل غير مستحق للأردن بهدف لمثله.

واستمرت السيطرة لصالح منتخبنا خلال الشوط الثاني، وحرم القائم وبعد مرور ساعة منتخبنا من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من مسافة بعيدة من اللاعب جمال البدارين.

ولاحت فرصة خطيرة لمنتخبنا لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ85 بعد كرة ثابتة من على مشارف منطقة الجزاء سددها البديل أحمد شديد تألق الحارس الأردني الفالوجي في التصدي لها على دفعتين.

وكاد قصي المنصوري في الدقيقة الـ92 أن يسجل الهدف الثاني للأردن من تسديدة قوية من خارج صندوق الجزاء لكن القائم حرمه من التسجيل، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله، ويتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الجزاء.