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المواصلات: قرار بمنع المواطنين من قيادة مركبات إسرائيلية في الضفة

الأحد 31 يوليو 2022 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
المواصلات: قرار بمنع المواطنين من قيادة مركبات إسرائيلية في الضفة



رام الله / سما /

 قرر وزير المواصلات عاصم سالم منع المواطنين الفلسطينين الذين يحملون بطاقات الهوية الخضراء من قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل اسرائيلية المعروفة باللوحات الصفراء حيث ينص القرار على وقف السياقة لها بشكل كامل.

وجاء في قرار الوزير سالم ايضا انه بمنع قيادة المركبات التي تحمل لوحات ترخيص صفراء ووقف إصدار التصاريح التي كانت تسمح بقيادتها ووقف تجديد كافة التصاريح السابقة.

وطالب الوزير سالم كافة الجهات بالبدء بتطبيق هذا القرار فورا مشددا على ان هذا القرار يلغي ما صدر من قبله من قرارات حيث يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ اصداره اليوم.

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