مصدر حكومي : توقعات بخفض اسعار المحروقات في فلسطين

رام الله / سما /

توقع مصدر حكومي بأن تقوم وزارة المالية الفلسطينية، بخفض اسعار المحروقات اعتباراً من منتصف الليلة.

وقالت مصادر مطلعة ان جدلا أثير خلال اجتماع عقد اليوم في رام الله، بين ممثلين عن الحكومة -وزارة المالية وزارة النقل والمواصلات- وبين اصحاب محطات محروقات، حول الـ1 شيكل الذي قررت وزارة النقل والمواصلات تنزيله من سعر لتر السولار للمواصلات العامة فقط - سرفيس وحافلات-.

وكانت هناك مطالبات بأن يتم خفض اسعار المحروقات بشكل عام وعلى جميع الفئات.

وفي حال قررت وزارة النقل والمواصلات الاستمرار في تطبيقه، سيواجه ذلك باحتجاجات واسعة من قبل المصانع والشركات واصحاب الشاحنات الذين طالبوا بخفض اسعار السولار في وقت سابق.

ولم تصدر وزارة النقل والمواصلات حتى اللحظة تعريفاً او نموذجاً او لائحة تحدد كمية السولار المعفية من الـ1 شيكل للسيارات العمومية وحافلات النقل العام.

وقد علقت نقابة الشحن فعالياتها الاحتجاجية قبل نحو اسبوعين لاعطاء فرصة للحكومة لدراسة طباتهم وخفض الاسعار.

وتتراوح نسبة الخفض ما بين 75-85 أغورة للتر البنزين ليصبح سعره 6.34 شيكل للتر الواحد، فيما تتراوح نسبة خفض السولار ما بين 25-35 أغورة للتر الواحد، ليصبح سعر اللتر الواحد 5.90 شيكل. - الاسعار غير رسمية-.

وحول خفض اسعار المحروقات في السوق الاسرائيلي، اوضح المصدر، ان اسعار المحروقات في فلسطين لم تشهد ارتفاعات كما حدث في السوق الاسرائيلي، اضافة لوجود ضريبة محروقات في اسرائيل وفي فلسطين لم يتم رفع الضريبة.

واضاف بأن وزارة المالية حينما رفعت الاسعار، كانت تتماشى مع الاسعار العالمية للارتفاع، وقد حافظت الوزارة منذ مطلع العام الحالي على ثبات اسعار المحروقات على الرغم من ارتفاعه عالمياً.