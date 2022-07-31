  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تقرر خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية

الأحد 31 يوليو 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تقرر خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد، أن هذا المبلغ هو نفس مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل.

وأكدت الوزارة الفلسطينية حينها أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها".

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تُقّر: مخيّم جنين تحوّل لمنطقة مُستقلّة غير خاضعة للاحتلال وللسلطة الفلسطينيّة

أول دولة عربية تعلن دخولها المجاعة رسميا …

مقتل لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق "الدسوقي" وزوجته على يد نجلهما

مصادر عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن "خطة إصلاح قوانين العمل" لعمال غزة

MEE : عائلة سعودية تصبح أكبر مساهم في شركة إسرائيلية

انتشال جثة المحامي رائد محاميد من بحيرة طبرية

بالفيديو: الإعلام الحربي في حزب الله ينشر مشاهد وإحداثيات منصات استخراج الغاز الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

RGj2q

قبيل تغريدة "أبو عبيدة" .. القسام تنشر هذه الصورة

لاول مرة.. إيران تُهَدِّد بإنتاج رأس حربي نووي حال تعرّضت مُنشأة “نطنز” لهُجومٍ

2022-07-31_08-16-37_858804

شهادات فظيعة عن مجزرة (الطنطورة) : “جمعنا كلّ الرجال وقتلناهم بمدفعٍ رشّاش وأحرقناهم بقاذف اللهب”

بالفيديو: الإعلام الحربي في حزب الله ينشر مشاهد وإحداثيات منصات استخراج الغاز الإسرائيلية

كوشنر يكشف: نتنياهو لم يكن متحمسًا لنقل السفارة للقدس وترامب فكر بإلغاء الخطوة

الاتصالات الفلسطينية