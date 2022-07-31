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الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو للتحقيق في جريمة قتل الفتى أبو عليا

الأحد 31 يوليو 2022 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو للتحقيق في جريمة قتل الفتى أبو عليا



رام الله / سما /

أدان الاتحاد الأوروبي، ازدياد أعمال عنف المستوطنين، والتي كان آخرها جريمة قتل الفتى أمجد نشأت أبو عليا (15 عاما)، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى اجراء تحقيق سريع وشفاف، في جريمة قتل الفتى أبو عليا.

وزارة الصحة، أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن استشهاد الفتى أبو عليا (15 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في صدره.

وكانت مواجهات عنيفة، قد اندلعت في القرية مع قوات الاحتلال والمستوطنين، عقب قمع مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لاعتداءات المستوطنين على أهالي القرية.

يذكر أن المستوطنين يهاجمون قرية المغير بشكل متواصل، خاصة منطقتي عين سامية ومرج الذهب، بحماية قوات الاحتلال، وذلك بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضيها.

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