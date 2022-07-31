اخطر رجل في الصين يقتل عائلات بأكملها بدافع الوحدة

وكالات / سما /

وراء كل جريمة قتل دوافع وأسباب قوية تدفع القاتل لارتكاب جريمته بـ دم بارد، ولكن آخرون يندفعون وراء جريمتهم لأسباب واهية، كما هو حال قاتل متسلسل صيني، فقد قتل عشرات الأشخاص لمجرد أنه كان يشعر بالمرارة من العزلة والانفصال.

"يانج شينهاي" السفاح الأكثر قتلًا في الصين ، وُلد قبل 54 عامًا ، في 29 يوليو 1968، وعندما أتم 36 عامًا تقريبًا ، اكتسب سمعة مخيفة وعرف باسم "الوحش القاتل".

على الرغم من أن فورة القتل التي قام بها بدأت في عام 1999 ، إلا أن نقطة التحول في حياة يانج جاءت في وقت سابق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في عام 1999 ، بعد إطلاق سراحه من السجن ، زُعم أن صديقة يانج التقت به عندما علمت بإدانته بالسرقة ومحاولة الاغتصاب، فقد يُعتقد أن أفعاله على مدى السنوات الأربع اللاحقة كانت متجذرة في الرغبة في الانتقام من المجتمع.

وقد وصف بأنه شاب ذكي للغاية ولكنه انطوائي ومعتل اجتماعيًا '، وفقًا لما ذكرته صحيفة تشاينا أندرجراوند.

وبين عامي 1999 و 2003 ، ارتكب يانغ 67 جريمة قتل و 23 جريمة اغتصاب ، جميعها بنفس طريقة العمل، وقالت صحيفة "جوانجزو ديلي" :"بعد اعتقاله كانت أساليبه قاسية للغاية، حيث لم يترك ناجين ، وأبيدت بيده أكثر من بضع عائلات".

كان يانج يتسلل إلى منازل الأسرة في الليل ، ويستهدف عادة المزارعين ، ويذبح الساكنين بأسلحة بدائية تتراوح من الفؤوس إلى المجارف، وفي إحدى الحالات في أكتوبر 2002 ، ذبح أبًا وفتاة تبلغ من العمر ستة أعوام قبل اغتصاب امرأة حامل نجت من الهجوم بإصابات خطيرة في الرأس.

بعد شهرين فقط ، قتل عائلة مكونة من خمسة أفراد، أبوين وطفلين وجدة. تم اكتشافهم من قبل الجد الذي عاد إلى منزله مباشرة إلى مشهد من فيلم رعب.

وبحلول وقت القبض عليه في نوفمبر 2003 ، كان مطلوباً فيما يتعلق بجرائم القتل التي ارتكبتها السلطات في أربع مقاطعات صينية، ومع ذلك ، فقد تم القبض عليه عن طريق الصدفة، حيث لاحظت الشرطة أنه يتصرف بشكل مريب خلال فحص روتيني لأماكن الترفيه في مدينة تسانجتشو بمقاطعة خبي ثم أطلقوا سراحه.

قال شرطي في ذلك الوقت: "لقد سمع الجميع في الدائرة بذلك، التأثير كبير للغاية. إنه يؤثر على عدة مقاطعات، قد تكون أكبر قضية قتل منذ تأسيس البلاد".

اعترف يانج بجرائمه وفي 14 فبراير 2004 تم إعدامه رميا بالرصاص، وقال وهو في الحجز: "عندما قتلت الناس كانت لدي رغبة الانتقام، وهذا ألهمني لقتل المزيد، لا يهمني ما إذا كانوا يستحقون العيش أم لا هذا لا يشغلني، فانا ليس لدي رغبة في أن أكون جزءًا المجتمع".