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سقوط شاشة عملاقة على فرقة غنائية في هونغ كونغ

الأحد 31 يوليو 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط شاشة عملاقة على فرقة غنائية في هونغ كونغ



وكالات / سما /

سقطت شاشة عملاقة وأصابت اثنين من الراقصين ضمن فرقة "ميرور" الغنائية، التي كانت تؤدي حفلا مساء الخميس في هونغ كونغ.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء الفرقة، أنسون لو وإيدان لوي، تؤديان مع عشرات الراقصين عندما تحطمت إحدى شاشات LED المعلقة على المسرح.

ويظهر من الفيديو أن الشاشة أصابت راقصة واحدة على رأسها وجسمها قبل أن تنقلب على شخص آخر بينما كان الجمهور يصرخ في رعب، فيما هرع بقية المؤدين إلى خشبة المسرح لمساعدة الذين تعرضوا للإصابة.

وقالت الشرطة إن الراقصتين كانتا في حالة واعية عندما نقلتا إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المستشفى قال إن إحدى الراقصات في حالة خطيرة بينما الأخرى مستقرة.

#هونغ كونغ #شاشة #فرقة غنائية

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