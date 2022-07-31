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القبض على شخص ونجله تسببا بإصابة شاب بطولكرم خلال الاحتفال بنتائج "التوجيهي"

الأحد 31 يوليو 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة والأجهزة الأمنية قبضت فجر اليوم الأحد، على مواطن ونجله للاشتباه بإطلاقهما النار احتفالا بنتائج الثانوية العامة والتسبب بإصابة شخص بجروح وصفت بالحرجة في طولكرم.

وأضاف ارزيقات في بيان له، اليوم الأحد، إن شابًا (24 عامًا) كان قد وصل مساء أمس إلى مستشفى الزكاة في طولكرم جراء إصابته بعيار ناري بالفخذ، أثناء تواجده في احتفال بنتائج الثانوية العامة، وتم نقله لمستشفيات نابلس، ووصفت إصابته بالحرجة.

كما ألقت شرطة رام الله والبيرة، أمس القبض على 24 شخصا، لإطلاقهم الألعاب النارية، والتفحيط بالمركبات، والتسبب بالإزعاج.

وفي مدينة الخليل، ضبطت الشرطة أمس 168 طلقة نارية، وقبضت على 3 أشخاص داخل مركبة، كما ضبطت قطعة سلاح من داخل مركبة، بعد أن قام من بداخلها بإطلاق النار احتفالا بالنتائج وأوقفت شخص.

#التوجيهي #طولكرم #الشرطة #نتائج الثانوية العامة

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