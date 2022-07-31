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عبد الله المغربي يحقق برونزية بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

الأحد 31 يوليو 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الله المغربي يحقق برونزية بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة



القدس المحتلة / سما /

توج لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة عبد الله المغربي، ببرونزية بطولة غرب آسيا، المقامة في العاصمة الأردنية عمّان.

وحاز المغربي على البرونزية في منافسات فئة الناشئين، بعد أن تألق أمام منافسيه في البطولة التي شهدت مشاركة وفود 12 دولة.

وأعرب نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة رضوان الشريف، عن سعادته بما حققه اللاعب المغربي الذي كان علامة فارقة في المشاركة الفلسطينية هذه المرة.

وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل جهوده وبالإمكانيات المتاحة، من أجل نشر اللعبة وإعداد لاعبين قادرين على المنافسة في المحافل الإقليمية والقارية.

وأبدى الشريف رضاه عن مشاركة المنتخب في النسخة الحالية من البطولة، والذي ضم إلى جانب المغربي كل من محمد المغربي وأيمن غيث ويوسف دوفش، الذين قدموا أداء قوياً وكانوا أندادا لمنافسيهم في البطولة.

#عبد الله المغربي #كرة الطاولة #برونزية #بطولة غرب آسيا

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