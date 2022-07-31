بدء التسجيل للالتحاق بأكاديميات الشرطة الخارجية 2022

رام الله / سما /

أعلنت المديرية العامة للشرطة، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل لمنحة البكالوريوس بأكاديميات الشرطة الخارجية للعام 2022/ 2023.

وأشارت الشرطة في بيان صحفي، إلى أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوفر بالراغبين بالالتحاق بهذه الكليات، وهي:

- أن يكون المتقدم فلسطينياً ويحمل الهوية الفلسطينية.

- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي (2022) الفرع العلمي اوالفرع الأدبي بمعدل 75% فأعلى.

- ألا يقل الطول عن (170 سم) بشرط تناسق الطول مع الوزن.

- أن يجتاز الاختبارات البدنية والرياضية.

- ان يجتاز الفحوص الطبية السريرية والمخبرية.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.

ودعت المديرية العامة للشرطة الراغبين بالتسجيل، إلى الدخول إلى موقع الشرطة الفلسطينية على الرابط التالي: https://www.palpolice.ps/forms/military-colleges، والتسجيل من خلال www.palpolice.ps، مع إرفاق الوثائق التالية:

- صورة عن شهادة الثانوية العامة.

- صورة عن شهادة الميلاد.

- صورة عن جواز السفر.

- صورة عن الهوية الشخصية.