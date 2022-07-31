هيئة الأسرى تباشر في متابعة قضية طالب الثانوية العامة حمدان واو

رام الله / سما /

باشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الأحد، بمتابعة قضية الطالب حمدان واوي من بلدة بيت سيرا في محافظة القدس، والذي لم يتمكن من تجاوز امتحان الثانوية العامة لهذا العام، بسبب اعتقاله من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في الليلة التي سبقت تقديم الاختبار الأخير لمادة التكنولوجيا.

وأوضحت الهيئة أنه تم الايعاز لمحاميها بمتابعة قضية الطالب حمدان، وأنها ستقوم بزيارته بأسرع وقت ممكن لتسوية وضعه، وذلك بعد التواصل مع اللجان العلمية الخاصة بامتحان الثانوية العامة داخل السجون، وبالتعاون مع الشركاء في وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الهيئة إلى أن رسالة والد حمدان التي تحمل اللوم والوجع، نتفهمها جميعاً، ونتفهم الحزن الذي عاشته هذه الاسرة بسبب هذا الاحتلال الذي أراد أن ينغص عليها فرحة النجاح، وهو يعلم أنه يتقدم لاختبارات الثانوية العامة، وأن اختيار ليلة الاعتقال بكل تأكيد مدروس ومخطط له.

وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أفرجت عن الطالب في الثانوية العامة حمدان واوي من بلدة بيت سيرا غربي مدينة رام الله، بعد أربعة أيام من الاعتقال.

وبينت الهيئة أن جيش الاحتلال تعمد اعتقال الفتى واوي في الليلة التي سبقت تقديم الامتحان الأخير لمادة التكنولوجيا، وذلك للتنغيص عليه وحرمانه من فرحة النجاح.

ولفتت إلى أنه يوجد حالياً تواصل وجهود حثيثة تُبذل من قبل طاقم الهيئة والزملاء في وزارة التربية والتعليم لإيجاد حل لقضية الطالب واوي واكمال فرحته التي نزعها الاحتلال منه.

وأثارت قضية ترسيب وزارة التربية والتعليم للأسير حمدان، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال حامد الواوي عبر حسابه على فيسبوك مخاطبًا وزارة التربية والتعليم، "أهانت عليكم يا وزارة التربية والتعليم وضع علامة صفر لطالب التوجيهي حمدان حامد في مادة التكنولوجيا الاختيارية بعدما خطفه الاحتلال ليلة امتحان التكنولوجيا وزج به في زنازين سجن عوفر؟!".