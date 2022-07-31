فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، هآرتس، معاريف) الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت أحرونوت":
- تقرير يتهم سكان النقب العرب بالتسبب بحوادث الطرق القاتلة
- ارتفاع أسعار الكهرباء بينما ستنخفض أسعار الماء والبنزين بشيقل لليتر
- مقتل فلسطيني برصاص جندي
- كشف المزيد من الوثائق حول مذبحة كفر قاسم
- العثور على جثة المحامي رائد محاميد الذي غرق قبل تسعة أيام بطبريا
* "معاريف":
- كوشنير: نتنياهو لم يتحمس لنقل السفارة إلى القدس
- ليبرمان: إذا فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة سيطلب الليكود منه التنحي
- مقتل اثنين من أهم الشخصيات الاقتصادية بحادث طرق والسائق لا يحمل رخصة قيادة
* "هآرتس :"
- مذبحة كفر قاسم: هم تصرفوا هكذا لأنهم آمنوا أن القتل هو الصواب
- منظمة الصحة العالمية أعربت عن تخوفها من تفشي جدري القرود لدى الأولاد
- بعد السماح بنشر شهادات الجنود بمذبحة كفر قاسم كتب عيساوي فريج: بداية التعامل بشكل جدي مع المجزرة