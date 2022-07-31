رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، هآرتس، معاريف) الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- تقرير يتهم سكان النقب العرب بالتسبب بحوادث الطرق القاتلة

- ارتفاع أسعار الكهرباء بينما ستنخفض أسعار الماء والبنزين بشيقل لليتر

- مقتل فلسطيني برصاص جندي

- كشف المزيد من الوثائق حول مذبحة كفر قاسم

- العثور على جثة المحامي رائد محاميد الذي غرق قبل تسعة أيام بطبريا

* "معاريف":

- كوشنير: نتنياهو لم يتحمس لنقل السفارة إلى القدس

- ليبرمان: إذا فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة سيطلب الليكود منه التنحي

- مقتل اثنين من أهم الشخصيات الاقتصادية بحادث طرق والسائق لا يحمل رخصة قيادة

* "هآرتس :"

- مذبحة كفر قاسم: هم تصرفوا هكذا لأنهم آمنوا أن القتل هو الصواب

- منظمة الصحة العالمية أعربت عن تخوفها من تفشي جدري القرود لدى الأولاد

- بعد السماح بنشر شهادات الجنود بمذبحة كفر قاسم كتب عيساوي فريج: بداية التعامل بشكل جدي مع المجزرة