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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 31 يوليو 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، هآرتس، معاريف) الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت": 

- تقرير يتهم سكان النقب العرب بالتسبب بحوادث الطرق القاتلة 

- ارتفاع أسعار الكهرباء بينما ستنخفض أسعار الماء والبنزين بشيقل لليتر 

- مقتل فلسطيني برصاص جندي 

- كشف المزيد من الوثائق حول مذبحة كفر قاسم

- العثور على جثة المحامي رائد محاميد الذي غرق قبل تسعة أيام بطبريا 

* "معاريف": 

- كوشنير: نتنياهو لم يتحمس لنقل السفارة إلى القدس 

- ليبرمان: إذا فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة سيطلب الليكود منه التنحي 

- مقتل اثنين من أهم الشخصيات الاقتصادية بحادث طرق والسائق لا يحمل رخصة قيادة 

* "هآرتس :"

- مذبحة كفر قاسم: هم تصرفوا هكذا لأنهم آمنوا أن القتل هو الصواب 

- منظمة الصحة العالمية أعربت عن تخوفها من تفشي جدري القرود لدى الأولاد

- بعد السماح بنشر شهادات الجنود بمذبحة كفر قاسم كتب عيساوي فريج: بداية التعامل بشكل جدي مع المجزرة

#الصحف الإسرائيلية

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