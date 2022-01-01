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شباب رفح يُنجز الصفقة السابعة في الانتقالات الصيفية

الأحد 31 يوليو 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يُنجز الصفقة السابعة في الانتقالات الصيفية



رفح / سما /

واصل نادي شباب رفح حراكه في الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات الدوري الممتاز الموسم القادم الذي سينطلق يوم التاسع من سبتمبر المقبل.

وتعاقد شباب رفح مع لاعبه وقائده السابق محمد الرخاوي للعودة لصفوف الفريق في الموسم القادم، في محاولة لتعويض الخط الهجومي بعد رحيل طارق أبو غنيمة.

ويعتبر المهاجم الرخاوي اللاعب السابع الذي ينضم لشباب رفح بعد التعاقد مع، عبد الله قفة، محمود عمران، ناجي النحال، أدهم أبو سمرة، وأسامة برهوم، وماجد حمدونة.

واتبع شباب رفح نظاماً جديداً في سوق الانتقالات هذا العام بالتعاقد مع لاعبين مغمورين للعب في الدوري الممتاز هذا الموسم، باستثناء الرخاوي والنحال.

#شباب رفح #الانتقالات الصيفية #دوري الممتازة

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