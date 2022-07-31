فريقان يتأهلان لنهائي دوري كرة القدم الشاطئية

غزة / سما /

تأهل فريقا شباب خانيونس ونماء للمباراة النهائية لدوري كرة القدم الشاطئية بنسخته الخامسة الذي ينظمه اتحاد كرة القدم على ملعب نماء الترابي شرق غزة.

وجاء تأهل نماء بعد الفوز على الهلال (6×3)،

سجل أهداف نماء محمد القاضي (هدفان)، ومحمود أبو النصر ، وأحمد مرزوق ، وفادي عساف، وقصى عبد ربه، بينما سجل أهداف الهلال سامي الداعور (هدفان)، ومحمد عبيد.

وفي المباراة الثانية تأهل شباب خانيونس للنهائي بعد الفوز على غزة الرياضي بنتيجة 5×2.

سجل أهداف شباب خانيونس شرف محسن (3 أهداف)، ومحمد التتري ، وإسلام أبو عبيدة ، فيما سجل في غزة الرياضي ثائر أبو عبيدة وعز الدين أبو راس.

وتقام المباراة النهائية بين الفريقين يوم الإثنين المقبل الساعة السادسة مساءً.