برشلونة يهزم نيويورك استعداداً للموسم الجديد.. فيديو

وكالات / سما /

نجح فريق برشلونة في تسجيل فوز جديد في جولته الأمريكية استعداداً للموسم الجديد من الدوري الإسباني، وكان نادي نيوريورك ريد بولز هو مُنافسه في مُباراة اليوم.

وانتهى اللقاء الذي استضافه ملعب ريد بول أرينا بفوز برشلونة بهدفين دون رد، وجاء الهدف الأول في الدقيقة 40 بتوقيع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وجاء هدف ديمبيلي الوحيد في اللقاء بعد تبادل للكرة مع زميله البرازيلي رافينيا، ليجد النجم الفرنسي نفسه مُواجهاً الحارس داخل منطقة الجزاء فأطلق تسديدة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض.

وحاول لاعبو برشلونة تعزيز فوزهم في الشوط الثاني بأهدافٍ إضافية، وكان أنسو فاتي قد اقترب من التسجيل ولكن كرته ابتعدت قليلاً عن المرمى.

وقبل النهاية وتحديداَ في الدقيقة 87، نجح النجم الهولندي ممفيس ديباي من تسجيل الهدف الثاني للكتلان بعد تمريرة بينية رائعة من زميله البوسني ميراليم بيانيتش أساء الحارس والمُدافع التعامل معها ليقتنصها ديباي ويُسكنها الشباك.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة ضد بوماس المكسيكي في نهائي كأس خوان جامبر يوم 7 أغسطس على أرض ملعب كامب نو، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الإسباني ضد رايو فاييكانو يوم 13 أغسطس.

ويأمل جمهور برشلونة أن ينجح تشافي في إيجاد التوليفة المُناسبة لإعادة الفريق من جديد لمنصات التتويج من جديد في الموسم المُقبل.