رونالدو يكشف موعد عودته للعب مع مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

كشف النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن موعد عودته للعب مع فريقه.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد مباراتين وديتين، غدا السبت وبعد غد الأحد، الأولى أمام أتلتيكو مدريد والثانية ضد رايو فاييكانو.

وأكد كريستيانو رونالدو، مشاركته في مباراة فريقه مانشستر يونايتد الودية ضد فريق رايو فاييكانو بعد غد الأحد.

وأعلن فريق مانشستر يونايتد عن قائمته لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث خلت من اسم كريستيانو رونالدو.

وكتب أحد متابعي رونالدو عبر موقع "إنستغرام": "لم يدرج كريستيانو رونالدو في قائمة مانشستر يونايتد ذات الصلة بمباريات نهاية الأسبوع الودية ضد أتلتيكو مدريد (السبت) ورايو فاييكانو (الأحد)".

ليرد رونالدو عليه قائلا: "الأحد يلعب الملك"، مشيرا إلى مشاركته المرتقبة ضد رايو فاييكانو في ظهوره الأول تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاغ.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الخميس أن رونالدو، صاحب الـ37 عامًا، عاد لتدريبات مانشستر يونايتد بعد غيابه عن الجولة التحضيرية التي خاضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكان رونالدو غاب عن جولة مانشستر يونايتد في آسيا وأستراليا، "لأسباب عائلية"، بحسب ما أعلن الهولندي إريك تين هاج، مدرب الفريق الأحمر.

وأبلغ رونالدو إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل عن الفريق هذا الصيف، وخوض تجربة جديدة مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، للحفاظ على أرقامه القياسية في البطولة القارية.