صفقة مجانية تلمع في عين ريال مدريد

وكالات / سما /

يرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في التعاقد مع إحدى الصفقات المجانية خلال الصيف المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت "ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، كصفقة مجانية في صيف 2023".

وأضاف "أنشيلوتي ما زال من أشد المعجبين بفابيان، خاصة أنه من تعاقد معه في نابولي".

يذكر أن رويز يعد هدفا قديما لريال مدريد وبرشلونة، حيث حاول الناديان التعاقد معه منذ عامين، لكن رفضت إدارة نابولي السماح له بالرحيل.

ونجح ريال مدريد هذا الصيف في التعاقد مجانا مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر، عقب انتهاء عقده مع تشيلسي، كما وقع الميرنجي مع النجم النمساوي دافيد ألابا في الصيف الماضي بالطريقة نفسها.