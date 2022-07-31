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شاهد.. صلاح يمنح ليفربول لقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي

الأحد 31 يوليو 2022 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. صلاح يمنح ليفربول لقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي



وكالات / سما /

تمكن فريق ليفربول من التتويج بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، وذلك بعد الفوز بثلاثة أهدافٍ لهدفٍ.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب كينج باور في ليستر قد بدأ عن طريق ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 21 بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن الوافد الجديد جوليان ألفاريز من إدراك التعادل لأصحاب القمصان السماوية في الدقيقة 70 بعد هجمة سريعة للسيتي استغلوا فيها ارتباك دفاعي من الخط الخلفي للريدز وحارس المرمى.

ونجح ليفربول سريعاً في تسجيل هدف الفوز بعد أن اصطدمت الكرة الرأسية للنجم الجديد داروين نونيز بيد مُدافع السيتي روبن نيفيز ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار”.

وتمكن نجم المُباراة الأول محمد صلاح من ترجمة ركلة الجزاء لهدف الفوز في الدقيقة 83 بعد تسديدة الركلة في الزاوية الأرضية على يسار الحارس البرازيلي إيدرسون.

ونجح نونيز في تسجيل أول أهدافه الرسمية مع ليفربول في الدقيقة 90+4 بعد لعبة رائعة بدأت من صلاح ليُمهدها أندرو روبرتسون لنونيز الذي أسكنها الكرة الشباك برأسه.

#محمد صلاح #ليفربول #مانشستر سيتي

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