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بايرن ميونخ يلتهم لايبزيج ويتوج بالسوبر الألماني

الأحد 31 يوليو 2022 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يلتهم لايبزيج ويتوج بالسوبر الألماني



وكالات / سما /

التهم بايرن ميونخ منافسه لايبزيج بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، وتوج بلقب كأس السوبر الألماني، مساء أمس السبت، بعد اللقاء الذي جرت وقائعه على أرضية ملعب ريد بول أرينا.

رجال المدرب جوليان ناجلسمان دخلوا في أجواء اللقاء سريعاً بهدف في الدقيقة 14 عن طريق جمال موسيالا، قبل أن يضيف الوافد الجديد، السنغالي ساديو ماني، الهدف الثاني في الدقيقة 31، ويسجد سجدته الأولى في مباراة رسمية مع الفريق البافاري.

وانتهى الشوط الأول على وقع الهدف الثالث الذي حمل توقيع الفرنسي بينيامين بافار في الدقيقة 45، قبل أن يستفيق لايبزيج ويسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 59 عن طريق مارسيل هالستينبيرج.

وعرفت الدقيقة 66 توقيع البايرن على الهدف الرابع، وهذه المرة بإمضاء الجناح سيرج جنابري، قبل أن يرد لايبزيج بهدف ثان من ركلة جزاء ترجمها كريستوفر نكونكو بنجاح إلى هدف في الدقيقة 77.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، أشعل داني أولمو الأمور بتسجيل الهدف الثالث للايبزيج، وفي الوقت المبدد، وقع ليروى ساني على هدف بايرن ميونخ الخامس.

#بايرن ميونخ #السوبر الألماني #لايبزيج

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