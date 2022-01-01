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هيئة الأسرى: نتابع قضية الطالب الأسير حمدان واوي

الأحد 31 يوليو 2022 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، إنها تتابع قضية الطالب الأسير حمدان واوي من بلدة بيت سيرا في محافظة القدس، الذي لم يتمكن من تجاوز امتحان الثانوية العامة لهذا العام، بسبب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الليلة التي سبقت تقديم الاختبار الأخير لمادة التكنولوجيا.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أنها أوعزت لمحاميها بمتابعة قضية الأسير حمدان، وأنها ستقوم بزيارته بأسرع وقت ممكن لتسوية وضعه، وذلك بعد التواصل مع اللجان العلمية الخاصة بامتحان الثانوية العامة داخل السجون، وبالتعاون مع الشركاء في وزارة التربية والتعليم.

وأكدت أنها ستبذل كل ما في وسعها حتى يتمكن حمدان وذويه من العيش لحظات الفرحة المزدوجة، والتي ستكون باستكمال نجاحه في امتحان الثانوية العامة، وأن ينال حريته قريبا.

#هيئة الأسرى #حمدان واوي

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