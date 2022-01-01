"التعليم" تعلن البدء تصديق شهادات طلبة الثانوية العامة

رام الله / سما /

أعلن صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صباح يوم الأحد، عن بدء تصديق شهادات الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة بنجاح.

وقال الخضور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه تم البدء بتصديق شهادات الطلبة، للمضي قدمًا في الإجراءات الخاصة للتقديم للجامعات.

وبشأن الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة، أوضح الخضور، أن هناك فئتين: فئة غير المستكملين في 4 مباحث على الأكثر بإمكانهم التسجيل للامتحان من اليوم وحتى الخميس، والثانية للطلبة الراغبين في رفع معدلاتهم، فيمكنهم التسجيل في 4 مباحث على الأكثر.

أما بخصوص المنح الدراسية، قال الخضور إن "العشرة الأوائل يحصلون على منحة الرئيس التي تقدم لهؤلاء الطلبة وسيكون لهم تكريمًا مطلع الأسبوع المقبل".

وتابع: "أما بقية المنح داخليًا وخارجيًا يتم الإعلان عنها من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".