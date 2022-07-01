مفاتيح القبول للالتحاق بجامعة فلسطين بغزة

غزة / سما /

أعلنت جامعة فلسطين في قطاع غزة عن مفاتيح القبول للالتحاقِ بتخصصاتها خلال العام الدراسي 2022-2023.

وقال عبر موقعها الإلكتروني "لقد اهتمت عمادة القبول والتسجيل بجامعة فلسطين منذ نشأتها على مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات للطلبة وذلك بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتحسين آلية العمل وانجاز المهام المنوطة بها بشكل أفضل".

وأضافت " حيث تتولى العمادة مهام التسجيل من خلال تفعيل التسجيل الإلكتروني الآلى وتقديم خدمات الإرشاد الأكاديمي للطلبة واجراء المعادلات واجراءات الانسحاب من الجامعة الي جانب حفظ سجلات الطلبة وإعداد التقارير الخاصة بهم ومتابعة اجراءات التخرج وإخلاء الطرف وإفادات الطلبة وتقديم أي معلومات اخرى تنير للطالب مشواره داخل الجامعة."