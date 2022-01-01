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الاحصاء: انخفاض أسعار المنتج بنسبة 0.72% خلال شهر حزيران

الأحد 31 يوليو 2022 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: انخفاض أسعار المنتج بنسبة 0.72% خلال شهر حزيران



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضا مقداره 0.72% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة مع شهر أيار 2022أ، وبلغ الرقم القياسي العام 103.04 خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بـ103.78 خلال شهر أيار 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.75%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 102.48 خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بـ103.26 خلال شهر أيار 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.42%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.24 خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بـ108.70 خلال شهر أيار 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 4.77%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 3.18%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 15.08%، نتج هذا الانخفاض عن انخفاض أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة، وبلغ متوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 1.39 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الخيار بيوت بلاستيكية 1.25 شيقل/كغم، ومتوسط سعر كوسا صغير الحجم 1.52 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 1.14 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الزهرة 1.38 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 1.60 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الأخضر 6.33 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطيخ 0.71 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البامية 10.84 شيقل/كغم، رغم ارتفاع أسعار بعض الحبوب، وبلغ متوسط سعر القمح 101.94 شيقل/50كغم، ومتوسط سعر الشعير 107.74 شيقل/50كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 2.63%، رغم ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 9.51%، وبلغ متوسط سعر العنب 3.22 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 1.68 شيقل/كغم، ومتوسط سعر المشمش 9 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.67%، وبلغ متوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 10.73 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 10.09 شيقل/2كغم، رغم انخفاض سعر خاروف بلدي حي ليبلغ بالمتوسط 29.36 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 34.35 شيقل/كغم.

بينما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.38%، خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.34%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 9.09%، صناعة منتجات الألبان بنسبة 6.62%، صناعة الملابس بنسبة 2.92%، صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 1.85%، صناعة المنسوجات بنسبة 1.18%، وصناعة تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.83%، رغم انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بمقدار 3.09%، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 1.88%، وصناعة المشروبات بمقدار 1.59%.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.31%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

#الاحصاء

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