رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد في عناوينها على تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو عليا في المغير.

كما وأبرزت أيضا إعلان نتائج الثانوية العامة بنسبة نجاح 68.12%.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتسلم التقرير السنوي للجنة الانتخابات المركزية

- رام الله: سفارة المغرب تحتفل بالذكرى 23 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش

- 252 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام الجاري

- المالكي يشارك في افتتاح جدارية "ثورة واحدة.. أربعة قادة "في ناميبيا

- 68.12 % نسبة النجاح في الثانوية العامة

* "الأيام":

- رام الله: تشييع حاشد لجثمان الشهيد أبو عليا في المغير

- قوات الاحتلال تشن حملة قمع واعتقالات في أنحاء متفرقة من القدس طالت 17 مواطنا

- الأسير عواودة يواصل اضرابه بظروف صحية خطيرة

- "التوجيهي": نسبة النجاح 68.12% وسط تفوق أنثوي وغزة تحضر بقوة

- وفاتان في جنين وجباليا بحادثين منفصلين

- أم الفحم: انتشال جثة محام من بحيرة طبرية بعد 9 أيام من البحث

- 252 مليون دولار أرباح البنك العربي لنصف العام الحالي بنسبة نمو 38%

- الرئيس الصومالي يعلن رسميا دخول بلاده بمجاعة

* "القدس":

- تشييع جثمان الشهيد أبو عليا في المغير

- الآلاف يحيون ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في المسجد الأقصى بحضور وفد أردني كبير

- إعلان نتائج الثانوية العامة ونسبة النجاح لجميع الفروع 68.12%

- غانتس لبلينكن: نواصل التحقيق في قضية أبو عاقلة

- كوشنر: نتنياهو لم يكن متحمسا لنقل السفارة الأميركية للقدس