مفاتيح القبول لطلبة الثانوية العامة في جامعة الأزهر

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أعلنت الجامعاتُ الفلسطينية في غزة عن مفاتيح القبول لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 لجميع التخصصات.

جامعة الأزهر

و نشرت جامعة الأزهر في غزة ، مساء اليوم السبت 30 يوليو 2022، مفتاح القبول وشروط الالتحاق والتسجيل للعام الجامعي 2023/2022.

أولاً- الوثائق الرسمية المطلوبة:

صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة – صورة عن الهوية الشخصية – صورة عن شهادة الميلاد – وصل رسوم الالتحاق 20 دينار (نسخة الجامعة) – صورة شخصية عدد 2.

ثانياً- تعليمات وتوجيهات للطلبة الجدد:

- يتم القبول في كليتي الطب البشري وطب الأسنان تنافسياً حسب معدل النجاح في الثانوية العامة والقدرة الاستيعابية لكل كلية (الأماكن محدودة)، وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية وتسديد الرسوم الدراسية وفقاً للمواعيد المحددة.

- الجامعة غير ملزمة بقبول الطلبة الغير ملتزمين بالمواعيد المحددة والمعلنة على صفحة الجامعة.

1. يتوجه الطلاب لقاعة المرحوم هاني الشوا والطالبات لقاعة بيسان في الجهة المقابلة لتسديد رسوم طلب الالتحاق 20 دينار أردني.

2. بعد تسديد رسوم طلب الالتحاق يتوجه الطالب لمختبر الحاسوب لتعبئة البيانات المطلوبة والكلية التي يرغب بها من خلال بوابة الطالب الجامعية.

3. إذا كان من ضمن شروط القبول في الكلية بعد تعبئة الطلب عبر البوابة إجراء مقابلة شخصية، يتوجب على الطالب إجراء المقابلة الشخصية في الكلية المخصصة.

4. بعد إتمام الإجراءات السابقة الذكر يتوجه الطالب إلى مختبر الحاسوب ويطلب سند بنكي لتسديد الرسوم الدراسية المقررة للفصل الأول 2022/2023.

5. الجدول الدراسي يتم متابعته من خلال بوابة الطالب الجامعي.

6. بعد تسديد الطالبـ/ـة للرسوم الدراسية، يتوجب تسليم نسخة مصدقة من الوثائق الرسمية المطلوبة وهي: شهادة الثانوية العامة، 2 صورة شخصية، صورة الهوية، صورة شهادة الميلاد، وصل رسوم طلب الالتحاق.

7. بخصوص الطلبة الراغبين بالتجسير والتحويل الخارجي والحصول على تخصص آخر والثانوية القديمة، عليهم مراجعة أ. عدنان العجرمي رئيس قسم الكليات العلمية بعمادة القبول والتسجيل/ المبنى الرئيسي.