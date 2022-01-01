إصابة عامل.. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من القدس وبيت لحم

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، 5 مواطنين، من مدينتي القدس وبيت لحم.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين كرم، وقصي محمد سليم، بعد اقتحام منزل عائلتهما في قرية بيت دقور شمال غرب القدس المحتلة.

وفي بيت لحم، اعتقلت 3 شبان، قصي طقاطقة، وعيسى ثوابتة، وعمار ثوابتة، بعد مداهمة عدة منازل في بلدة بيت فجار جنوب المدينة.

وشنت قوات الاحتلال مداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، أصيب صباح اليوم، عامل جراء إطلاق النار عليه عند فتحة بالجدار الفاصل لبلدة زيتا شمال طولكرم.