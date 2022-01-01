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برلين.. إطفاء إنارة المباني العامة ومعالم المدينة ترشيدا للكهرباء

الأحد 31 يوليو 2022 01:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برلين.. إطفاء إنارة المباني العامة ومعالم المدينة ترشيدا للكهرباء



برلين/ وكالات /

أعلنت حكومة برلين الألمانية إطفاء إنارة عشرات المباني العامة والمعالم في المدينة ليلا، استعدادا لأزمة طاقة محتملة.

وسادت حالة من الظلام ليل الجمعة السبت لأول مرة في مبنى برلمان الولاية في حي "برلين ميته" (وسط برلين).

وكان هذا هو الحال في أماكن أخرى، مثل كاتدرائية برلين أو حديقة "لوست غارتين" منذ يوم الأربعاء الماضي. ومن المتوقع أن يحدث ذلك في مبان وأماكن أخرى أيضا.

وأعلنت إدارة قسم البيئة في حكومة الولاية (وزارة البيئة) أن 200 مبنى ضمن نطاق مسؤوليتها لن تتم إضاءتها في الليل بعد الآن، ويشمل ذلك عامود النصر ومبنى البلدية وقصر شارلوتنبورغ.

وقالت إنه سيتم قطع الإضاءة تدريجيا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، مضيفة أن هناك حوالي 1400 مصباح إضاءة قيد التشغيل، ومشيرة إلى أن تكاليف إضاءتها تبلغ نحو 40 ألف يورو سنويا.

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