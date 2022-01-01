فيديو: سيول إيران توقع عشرات الضحايا وخسائر بالملايين

طهران

قتل أكثر من 59 مواطناً إيرانياً فيما وصل عدد المفقودين إلى 30 شخصاً حتى هذه اللحظة نتيجة سيول عنيفة تضرب أكثر من 60 مدينة في إيران.

وبحسب ما أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، "يعقوب سليماني" فقد أسفرت السيول التي تضرب 60 مدينة و516 قرية في البلاد هذه الأيام عن مصرع أكثر من 60 مواطنا إيرانيا، بينهم 7 مسافرين عراقيين. فيما أوضح أن عدد الجثث التي عثر عليها في منطقة إمام زاده داود بطهران يصل إلى 19 جثة. ولكن بعد ساعات أعلنت إدارة الإطفاء بطهران عن العثور على 22 جثة في هذه المنطقة، وعلى هذا الأساس ارتفع عدد الوفيات إلى 62 شخصا.

وأعلن قائمقام مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، محسن داودي، عن وفاة 7 مواطنين عراقيين ومواطن إيراني واختفاء 3 آخرين في السيول بهذه المدينة.

وقال داوودي إن السيول تسببت في انقلاب حافلة صغيرة كانت تقل 13 مسافرا عراقيا في طريق ميامي نحو قرية جنارك في ضواحي مشهد، مما أسفر عن مقتل السائق الإيراني و7 مسافرين عراقيين.

ولا تزال وزارة الداخلية الإيرانية لم تنشر تقريرا حول حجم الخسائر جراء الفيضانات الحالية، ولكن المسؤولين المحليين في بعض المحافظات قدروا الخسائر بآلاف المليارات.