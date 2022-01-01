  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو: سيول إيران توقع عشرات الضحايا وخسائر بالملايين

الأحد 31 يوليو 2022 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: سيول إيران توقع عشرات الضحايا وخسائر بالملايين



طهران

قتل أكثر من 59 مواطناً إيرانياً فيما وصل عدد المفقودين إلى 30 شخصاً حتى هذه اللحظة نتيجة سيول عنيفة تضرب أكثر من 60 مدينة في إيران.

وبحسب ما أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، "يعقوب سليماني" فقد أسفرت السيول التي تضرب 60 مدينة و516 قرية في البلاد هذه الأيام عن مصرع أكثر من 60 مواطنا إيرانيا، بينهم 7 مسافرين عراقيين.  فيما أوضح أن عدد الجثث التي عثر عليها في منطقة إمام زاده داود بطهران يصل إلى 19 جثة. ولكن بعد ساعات أعلنت إدارة الإطفاء بطهران عن العثور على 22 جثة في هذه المنطقة، وعلى هذا الأساس ارتفع عدد الوفيات إلى 62 شخصا.

وأعلن قائمقام مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، محسن داودي، عن وفاة 7 مواطنين عراقيين ومواطن إيراني واختفاء 3 آخرين في السيول بهذه المدينة.

وقال داوودي إن السيول تسببت في انقلاب حافلة صغيرة كانت تقل 13 مسافرا عراقيا في طريق ميامي نحو قرية جنارك في ضواحي مشهد، مما أسفر عن مقتل السائق الإيراني و7 مسافرين عراقيين.

ولا تزال وزارة الداخلية الإيرانية لم تنشر تقريرا حول حجم الخسائر جراء الفيضانات الحالية، ولكن المسؤولين المحليين في بعض المحافظات قدروا الخسائر بآلاف المليارات.

#ايران #فيضانات #قتلى #سيول

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: سقوط حطام الصاروخ الصيني

بالصور.. الأوائل على الفرع العلمي التوجيهي 2022 في فلسطين

بالأسماء: أوائل الثانوية العامة في قطاع غزة

أول دولة عربية تعلن دخولها المجاعة رسميا …

ماذا قالت سعاد الصباح للوزيرة مي بعد إقالتها من منصبها لرفضها مُصافحة السفير الإسرائيلي؟

أسعار صرف العملات

كشف نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 في الضفة وغزة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تُقّر: مخيّم جنين تحوّل لمنطقة مُستقلّة غير خاضعة للاحتلال وللسلطة الفلسطينيّة

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة التوجيهي 2022 فلسطين

صحيفة عبرية: تسريب "عملية سرية" للموساد والمتهم أكبر مستشاري رئيس الحكومة

الصاروخ الصيني

فيديو: سقوط حطام الصاروخ الصيني

الاتصالات الفلسطينية