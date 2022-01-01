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ساعة هتلر تثير غضب الجاليات اليهودية في أميركا

السبت 30 يوليو 2022 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعة هتلر تثير غضب الجاليات اليهودية في أميركا



واشنطن

بيعت اليوم ساعة يزعم بأنها تخص الزعيم النازي أودلف هتلر بمبلغ 101 مليون دولار أمريكي (900 ألف جنيه استرليني).

وقد تم بيع الساعة في مزادات ألكسندر التاريخية في ماريلاند في الولايات المتحدة وسط إدانات واعتراضات واسعة من قبل قادة الجالية اليهودية.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن ساعة هتلر هي من نوع "هابر" ويوجد على الساعة صليب مدون عليه الأخرف الأولى (AH) ومدون على الساعة 3 تواريخ، وهي - عيد ميلاد هتلر، وعندما أصبح مستشارًا لألمانيا ، وعندما فاز الحزب النازي في الانتخابات وأنه قد تم بيعها لرجل مجهول.  

يقول كتالوج الساعة إنه ربما تم تقديمها كهدية عيد ميلاد للزعيم الفاشي في عام 1933 ، وهو العام الذي أصبح فيه مستشارًا لألمانيا.  وبحسب تقييم أجرته دار المزاد، فإن الساعة تم أخذها كتذكار عندما اقتحم حوالي 30 جنديًا فرنسيًا بيرغوف ، وتراجع هتلر في مايو 1945.  واعتُقد بعد ذلك أن الساعة أعيد بيعها وتوارثت عبر عدة أجيال حتى الآن، وشملت الوصف أيضا العمليات الأخرى في المزاد فستاناً يخص زوجة هتلر، إيفا براون، وصور موقعة لمسؤولين نازيين وقطعة قماش صفراء مطبوع عليها كلمة "جود"، وهي كلمة ألمانية تعني يهودي.

ويذكر أن دار المزادات - التي باعت تذكارات نازية في الماضي - قالت لوسائل إعلام ألمانية إن هدفها هو الحفاظ على التاريخ ليس إلا، وأن معظم العناصر المباعة يتم الاحتفاظ بها في مجموعات خاصة أو يتم التبرع بها لمتاحف الهولوكوست.

  إلا أن رسالة مفتوحة موقعة من قبل 34 زعيما يهوديا وصفت عملية البيع بأنها مقيتة ودعت إلى سحب القطع النازية من المزاد.  وقال الحاخام مناحم مارغولين، رئيس الرابطة اليهودية الأوروبية ، إن الصفقة جسدت مساعدة لأولئك الذين يعتبرون ما يمثله الحزب النازي مثاليًا.

وكتب: "في حين أنه من الواضح أن دروس التاريخ يجب تعلمها - وأن القطع الأثرية النازية تنتمي إلى المتاحف أو أماكن التعليم العالي - إلا أن العناصر التي يتم بيعها ليست كذلك".

#هتلر #أودلف هتلر #ساعة #مزاد

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