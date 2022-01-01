بايدن يعود إلى الحجر الصحي

واشنطن

جاءت نتيجة فحص الرئيس الامريكي "جو بايدن" موجبة مرة أخرى بحسب ما أفاد البيت الأبيض مساء اليوم السبت.

وبهذا يكون الرئيس الأمريكي قد أصيب مرة أخرى بفيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من 3 أيام من خروجه من الحجر الصحي، في حالة نادرة من "ارتداد المرض" بعد العلاج بعقار مضاد للفيروسات.

وصرح طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، أن "بايدن لم يشهد عودة ظهور الأعراض، ولا يزال يشعر بأنه على ما يرام" إلا أنه سيعود إلى العزل لمدة خمسة أيام أخرى على الأقل تبعا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت المراكز، إن "معظم حالات الانتكاس أو الارتداد تكون خفيفة، ولم يتم الإبلاغ عن أعراض شديدة في هذه الحالات".