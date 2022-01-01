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مقتل لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق "الدسوقي" وزوجته على يد نجلهما

السبت 30 يوليو 2022 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق "الدسوقي" وزوجته على يد نجلهما



القاهرة/سما/

توفي لاعب الزمالك وبنها ومنتخب مصر في حقبة السبعينيات، إبراهيم الدسوقي، عن عمر ناهز 65 عاما، أمس الجمعة، متأثرا بإصابته بجروح في الرأس، عقب تلقيه ضربات قاتلة على يد نجله.

وكشفت النيابة العامة في مصر أن نجل الفقيد اعتدى عليه بمزهرية "فازة"، بعدما قتل في وقت سابق والدته وهو تحت تأثير المخدرات.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

وكتب الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، قائلا: "في حادث إنساني مؤسف، وفاة الكابتن إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك السابق وبطل واقعة إلغاء الدوري العام سنة 72 خالص العزاء والبقاء والدوام لله".

ونعى نادي بنها الرياضي، الفقيد، مؤكدا أنه كان أحد أهم رموز النادي خلال السنوات الماضية، وقدم الكثير للنادي وأعضائه خلال عمله في مجلس إدارة النادي في دورات سابقة، ووجه النادي خالص العزاء لمحبي الفقيد وأسرته في مصابهم الجلل.

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