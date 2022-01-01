اللواء هب الريح يزور قلقيلية ويتابع قضية المفقود قصي أبو عامر

قلقيلية/سما/

زار وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، السبت، محافظة قلقيلية والتقى بمحافظها اللواء رافع رواجبة، وذلك بحضور نائب المحافظ اللواء حسام أبو حمدة، قائد منطقة قلقيلية العميد غازي بشارات، ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار إهتمام القيادة الفلسطينية بقضايا المواطنين، وبهدف الوقوف على آخر التطورات في ملابسات اختفاء الشاب " قصي أبو عامر " من مدينة قلقيلية، وكذلك الوقوف على مجريات التحقيق في هذه القضية، حيث أوعز وزير الداخلية للأجهزة الأمنية ببذل كافة الجهود للوصول الى نتائج في أسرع وقت ممكن.

ثمَّن الوزير هب الريح صمود المواطنين وانغراسهم بأرضهم، مؤكداً أن وزارة الداخلية تولي إهتماماً كبيراً بهذه المحافظة الصامدة، منوهاً لأهمية الحفاظ على هيبة القانون والنظام الذي لا يتأتى إلا من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية التي تعزز مفهوم السلم الأهلي الذي نناضل من أجله، داعياً المؤسسة الأمنية لبذل كل جهد ممكن من أجل انفاذ القانون وحماية المواطنين وملاحقة كافة الظواهر الخارجة على القانون، شاكرا إياها على جهودها في انفاذ القانون.

بدوره إستعرض المحافظ رواجبة مجريات قضية الشاب أبو عامر، وأطلع الوزير على جهود المؤسسة الأمنية في هذا الموضوع، مؤكداً أن قضية الشاب أبو عامر هي قضية تقع على سلم الأولويات، وأن المؤسسة الأمنية والفعاليات في المحافظة تبذل جهداً مضاعفاً في هذا الموضوع.

وعلى هامش اللقاء هنأ وزير الداخلية الناجحين في امتحان الثانوية العامة، ودعا المواطنين الى الالتزام بعدم إطلاق الألعاب النارية التي تؤدي إلى أخطار تهدد امن وسلامة المواطنين وتسبب لهم الإزعاج.