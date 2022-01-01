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داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

السبت 30 يوليو 2022 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم غد الأحد الموافق31 يوليو 2022.

وأوضحت الوزارة، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة السادسة، والسابعة حتى الرقم (200) من كشف (2022/28) هنـــا ، والحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/29) هنـــــــــا.

وأكدت الوزارة، على ضرورة تواجد  المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت من المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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