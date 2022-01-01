  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عطل فني يتسبب بإيقاف إرسال طائرات "F35" إلى إسرائيل

السبت 30 يوليو 2022 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عطل فني يتسبب بإيقاف إرسال طائرات "F35" إلى إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن عطل فني تسبب في إيقاف إرسال طائرات (f35) الأمريكية إلى إسرائيل.

وقالت القناة 12: "سيتم إيقاف طائرات F35 في الولايات المتحدة وقريباً في إسرائيل بسبب عطل في مقاعد النجاة في معظم الطائرات وذلك بسبب خلل في خط الإنتاج".

وأضاف أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب من قِبل قائد ذراع الجو في جيش العدو بعد جلسة لتقييم الوضع.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت عشرات من الطائرات (f35) وهي من الجيل الخامس وتمتع بمواصفات عالمية فريدة إلى إسرائيل، وتم تفعيلها في الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال.

#إسرائيل #عطل فني #طائرات #طائرات F35 #الولايات المتحدة #مقاعد النجاة

الأكثر قراءة اليوم

تركي الشيخ يصفّي أعماله في مصر ويخلف وراءه جدلا واسعا واختلافا كثيرا

بالأسماء: أوائل الثانوية العامة في قطاع غزة

القائم بأعمال مرشد"الاخوان": نرغب بالمشاركة بالحوار السياسي بمصر

أسعار صرف العملات

ماذا قالت سعاد الصباح للوزيرة مي بعد إقالتها من منصبها لرفضها مُصافحة السفير الإسرائيلي؟

خلاف عائلي..مقتل فلسطيني في الأربعين من عمره برصاص مجهولين في القدس المحتلة

“بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ”.. هل أساء “مبروك عطية” لعيسى عليه السلام؟

الأخبار الرئيسية

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة التوجيهي 2022 فلسطين

صحيفة عبرية: تسريب "عملية سرية" للموساد والمتهم أكبر مستشاري رئيس الحكومة

الصاروخ الصيني

مركز الفلك الدولي يحذر من سقوط حطام الصاروخ الصيني فوق 3 دول عربية

استشهاد مواطن متأثراً بجراح اصيب بها على حاجز حوارة في نابلس

الاتصالات الفلسطينية