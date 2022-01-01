الداخلية بغزة تنشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز إيرز خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت 30 يوليو / تموز 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز إيرز / بيت حانون خلال الأسبوع الماضي (24 وحتى 29 يوليو 2022).

وقالت الهيئة في الإحصائية، إن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10016 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10532 وافداً، مضيفة أن المغادرين توزعوا إلى 9812 مواطناً و100 أجنبي، و104 من فلسطينيي الداخل.

ولفتت إلى أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10290 مواطناً، و129 أجنبياً، و109 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

ويقع حاجز بيت حانون أقصى شمال قطاع غزة ، ويعتبر المنفذ الحدودي الذي يفصل بين القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.