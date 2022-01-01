  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة تنشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز إيرز خلال الأسبوع الماضي

السبت 30 يوليو 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تنشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز إيرز خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت 30 يوليو / تموز 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز إيرز / بيت حانون خلال الأسبوع الماضي (24 وحتى 29 يوليو 2022).

وقالت الهيئة في الإحصائية، إن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10016 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10532 وافداً، مضيفة أن المغادرين توزعوا إلى 9812 مواطناً و100 أجنبي، و104 من فلسطينيي الداخل.

ولفتت إلى أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10290 مواطناً، و129 أجنبياً، و109 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

ويقع حاجز بيت حانون أقصى شمال قطاع غزة ، ويعتبر المنفذ الحدودي الذي يفصل بين القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

#إيرز #حاجز إيرز #الداخلية بغزة

الأكثر قراءة اليوم

تركي الشيخ يصفّي أعماله في مصر ويخلف وراءه جدلا واسعا واختلافا كثيرا

بالأسماء: أوائل الثانوية العامة في قطاع غزة

القائم بأعمال مرشد"الاخوان": نرغب بالمشاركة بالحوار السياسي بمصر

أسعار صرف العملات

ماذا قالت سعاد الصباح للوزيرة مي بعد إقالتها من منصبها لرفضها مُصافحة السفير الإسرائيلي؟

خلاف عائلي..مقتل فلسطيني في الأربعين من عمره برصاص مجهولين في القدس المحتلة

“بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ”.. هل أساء “مبروك عطية” لعيسى عليه السلام؟

الأخبار الرئيسية

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة التوجيهي 2022 فلسطين

صحيفة عبرية: تسريب "عملية سرية" للموساد والمتهم أكبر مستشاري رئيس الحكومة

الصاروخ الصيني

مركز الفلك الدولي يحذر من سقوط حطام الصاروخ الصيني فوق 3 دول عربية

استشهاد مواطن متأثراً بجراح اصيب بها على حاجز حوارة في نابلس

الاتصالات الفلسطينية