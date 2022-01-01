حصاد الأسبوع: 4 شهداء وإصابة 5 (إسرائيليين) في 89 نقطة مواجهة بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، أدت لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 4 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما أصيب 5 مستوطنين وجنود، فيما رصدت 89 نقطة مواجهة، و5 عمليات إطلاق نار، و24 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ففي يوم أمس الجمعة استشهد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاماً) برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله، والجريح حسين قواريق (60 عامًا) من قرية عورتا قضاء نابلس بعد أيام من إصابته على حاجز حوارة.

وأحصيت 14 نقطة مواجهة في نابلس ورام الله وقلقيلية والخليل وجنين وبيت لحم والقدس المحتلة.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال على مدخل الطرم قرب يعبد قضاء في جنين.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة استهدفت قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، وأكواع متفجرة صوب موقع عسكري على جبل جرزيم في نابلس، وحاجز الجلمة الإسرائيلي في جنين.

كما أصيب مستوطن وقتل كلبه بعدما حاول الاعتداء على أهالي كفر الديك في سلفيت.

ويوم الخميس أحصيت 13 نقطة مواجهة في القدس ورام الله وبيت لحم وجنين ونابلس وقلقيلية.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، كما ألقوا زجاجات حارقة صوب الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية.

ويوم الأربعاء أحصيت 6 نقاط مواجهة في القدس ورام الله وسلفيت ونابلس وقلقيلية.

وأصيب مستوطن وجندي رشقاً بالحجارة قرب شقبا غرب رام الله، وجندي في مواجهات أبو ديس بالقدس المحتلة.

كذلك ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة وأكواع متفجرة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في أبو ديس.

وأحصيت يوم الثلاثاء 16 نقطة مواجهة في القدس والخليل وبيت لحم وطولكرم وجنين وسلفيت ونابلس وقلقيلية.

وأصيب مستوطنان بالحجارة أحدهما قرب مستوطنة "حفوت جلعاد" المقامة على أراضي نابلس، والآخر قرب مردا في سلفيت.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال على حاجز دوتان، ومخيم الدهيشة، وبيت دقو، وقراوة بني حسان، ومستوطنة "عناب" المقامة على أراضي طولكرم.

كما استهدف الشبان قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في قراوة بني حسان، ومخيم الدهيشة.

ويوم الاثنين أحصيت 15 نقطة مواجهة في الخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم وجنين وسلفيت ونابلس وقلقيلية.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب أهداف للاحتلال في قراوة بني حسان، وخرسا، ومستوطنة "مجدال عوز" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

أما يوم الأحد فاستشهد المقاومان عـبـد الرحمن جمال صـبـح (29 عامًا) برصاص ومحمد صالح العزيزي (22 عامًا) خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس.

وأحصيت 14 نقطة مواجهة في ورام الله وجنين وسلفيت ونابلس وطوباس وقلقيلية.

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، وقباطية وحاجز الجلمة في جنين، وحاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

كذلك ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، وقباطية في جنين، وكفل حارس في سلفيت.

وفي مطلع الأسبوع يوم السبت الماضي أحصيت 11 نقطة مواجهة في القدس والخليل وبيت لحم ونابلس وقلقيلية.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب أهداف للاحتلال في حوارة جنوب نابلس، ومستوطنة "مجدال عوز" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.