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مكونة من 850 كلغ من الحرير الخام... كسوة جديدة للكعبة..(صور)

السبت 30 يوليو 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكونة من 850 كلغ من الحرير الخام... كسوة جديدة للكعبة..(صور)



وكالات / سما /

قامت السلطات السعودية باستبدال كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع حلول السنة الهجرية الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قامت باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، وذلك من خلال فريق عمل محدد من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث بدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها".

وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، بالإضافة إلى 6 قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة وخمس قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وتستهلك الكسوة نحو 850 كلغ من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كلغ من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.

 

 

 
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