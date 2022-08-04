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التعليم تعلن إجراءات التسجيل للدور الثاني في الثانوية العامة

السبت 30 يوليو 2022 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تعلن إجراءات التسجيل للدور الثاني في الثانوية العامة



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عن إجراءات التسجيل للدور الثاني من شهادة الثانوية العامة للعام 2022.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن عملية التسجيل للطلبة غير المستكملين تبدأ يوم غد الأحد 31 يوليو الجاري، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق الرابع من آب/أغسطس المقبل، من خلال الموقع الالكتروني الذي تم التسجيل فيه في الدور الأول، مشيرة إلى أن طلبة الدراسة الخاصة فسيتم من خلال قسم الامتحانات بمديرية التعليم.

وأضاف البيان: "تبدأ عملية التسجيل للطلبة الناجحين والراغبين في تحسين معدلاتهم من يوم غد الأحد وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الثاني من آب/أغسطس المقبل.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للانسحاب من التسجيل للراغبين بتحسين معدلاتهم قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل.

ولفتت إلى أنه ينبغي على كل طالب يود التسجيل أن يحضر كشف العلامات الأصلي و4 صور شخصية، وصورة عن الهوية الشخصية وروسم الاشتراك 200 شيكل عن كل طالب.

ولفتت إلى أن آخر موعد لتسليم طلبات الاشتراك قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 4-8-2022 الى قسم الامتحانات.

#التربية والتعليم #الثانوية العامة

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