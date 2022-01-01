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"فتح" تهنئ الطلبة الناجحين في الثانوية العامة

السبت 30 يوليو 2022 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تهنئ الطلبة الناجحين في الثانوية العامة



رام الله / سما /

تقدمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالتهنئة والتبريك إلى الطلبة الأعزاء الناجحين في الثانوية العامة.

وأكدت حركة "فتح"، في بيان صدر اليوم السبت، لمناسبة صدور نتائج الثانوية العامة للعام 2022،  أنَّ العلم والمثابرة والتفوّق سلاح شعبنا في معركته التحررية، وأداته في المحافظة على الهوية، والدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية، متمنية للذين لم ينجحوا حظا أوفر.

وتوجهت حركة "فتح" بالتهنئة إلى الناجحين من طلبة الثانوية العامّة؛ وتخص بالتهنئة الطلبة الناجحين من أبناء الشهداء والأسرى، متمنية لهم مستقبلا زاهرا، ودربا مليئا بالنجاح والتفوّق في دراستهم الجامعيّة.

واعتبرت ذلك رافعة من روافع القضيّة الوطنيّة الفلسطينيّة، ومدماكا من مداميك الدولة الفلسطينيّة وعاصمتها القدس الشريف.

#فتح

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