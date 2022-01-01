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حماس تُهنئ طلبة الثانوية العامة الناجحين للعام 2022

السبت 30 يوليو 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تُهنئ طلبة الثانوية العامة الناجحين للعام 2022



غزة / سما /

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالتهنئة إلى طلبة الثانوية في كلّ فلسطين وفي الشتات ومخيمات اللجوء، الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامَّة (التوجيهي) لهذا العام.

وقالت الحركة في بيانها الصادر السبت، إنَّنا "وإذ نبارك لأبنائنا الطلبة، فإنَّنا نتقدّم بالشكر والتقدير لأهاليهم الكرام، الذين كانوا خير سند وداعم لهم في تحقيق هذا الإنجاز، وإلى كل الكادر التدريسي، والمؤسسات التعليمية، ووزارة التربية والتعليم على جهودهم المميّزة، في سبيل إنجاح العملية التعليمية في فلسطين، على الرّغم من تصعيد الاحتلال عدوانه وانتهاكاته التي تستهدف الأرض والشعب والمقدسات". 

وأكدت على أنَّ التحصيل العلمي والتنافس فيه، هو سلاح شعبنا في معركته المستمرة من أجل المحافظة على الهوية، والدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية، والتخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
 

#حماس

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