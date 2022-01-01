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الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد حسين قواريق

السبت 30 يوليو 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد حسين حسن قواريق (59 عاماً) من قرية عورتا، والذي ارتقى شهيداً عقب إصابته بجراح خطرة برصاص جنود الاحتلال على حاجز حوارة الاحتلالي قرب نابلس.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن العدو الصهيوني يواصل عمليات التغول الدموي المتصاعدة ضد أبناء شعبنا المدنيين والعزل.

وشددت على أنَّ هذه الدماء البريئة التي تسيل على امتداد الوطن هي وقود انتفاضتنا ومقاومتنا في وجه هذا المحتل الذي لا يلجمه عن إرهابه سوى استمرار المواجهة مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وتقدمت الحركة، بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد حسين قواريق ومن أهلنا في قرية عورتا، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يكون دمه لعنة على القتلة المجرمين.

#الجهاد الإسلامي

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