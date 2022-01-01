  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ثلاثة شهداء غيبهم رصاص الاحتلال عن مشاهد فرحة النجاح

السبت 30 يوليو 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء غيبهم رصاص الاحتلال عن مشاهد فرحة النجاح



رام الله / سما /

غيبت رصاصات الاحتلال "الإسرائيلي"، ثلاثة شهداء من طلبة الثانوية العامة عن مشاهد فرحة النجاح بإعلان نتائج الثانوي العامة 2022.

واستشهد كل من كامل محمد علاونة، حنان خضور ، معتصم عطا الله قبيل إعلان نتائج الثانوية العامة.

ونشرت وزارة التربية والتعليم اليوم نتائج الثانوية العامة 2022 في قطاع غزة في مختلف الفروع ، والبالغ عددهم ، 21 طالبا وطالبة.

وتقدم لاختبار الثانوية العامة توجيهي 2022 حوالي 87 ألف طالب وطالبة موزعين على جميع المناطق في فلسطين ، الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة ، حيث انطلقت اختبارات الثانوية العامة توجيهي 2022 بجميع الفروع العلمي والادبي والشرعي والصناعي يوم الاثنين 4 يوليو.

#شهداء #النجاح #الاحتلال #الثانوية العامة

الأكثر قراءة اليوم

تهديدات نصر الله تقلب إسرائيل رأسًا على عقب و”الكابينيت” يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث المخاطر

تركي الشيخ يصفّي أعماله في مصر ويخلف وراءه جدلا واسعا واختلافا كثيرا

القائم بأعمال مرشد"الاخوان": نرغب بالمشاركة بالحوار السياسي بمصر

أسعار صرف العملات

بروتوكولات مجزرة كفر قاسم:اقتلوا اكبر عدد منهم

ماذا قالت سعاد الصباح للوزيرة مي بعد إقالتها من منصبها لرفضها مُصافحة السفير الإسرائيلي؟

خلاف عائلي..مقتل فلسطيني في الأربعين من عمره برصاص مجهولين في القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة التوجيهي 2022 فلسطين

استشهاد مواطن متأثراً بجراح اصيب بها على حاجز حوارة في نابلس

الهلال الاحمر الفلسطيني: 22 اصابة بنيران الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

"الكابينيت" الإسرائيلي يلتئم الأحد المقبل لمناقشة تهديدات "حزب الله" لحقول الغاز

الاتصالات الفلسطينية