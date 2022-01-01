انطلاق موكب تشييع جثمان الشهيد الفتى "أبو عليا" برام الله

رام الله / سما /

انطلق صباح السبت موكب تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما)، من مستشفى رام الله باتجاه قرية المغير شمال المدينة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وسينقل جثمان الشهيد بمسيرة محمولة من مدينة رام الله باتجاه القرية، حيث سيقلي الأهالي نظرة الوداع على الجثمان قبل تشييعه إلى مثواه الأخير بمقبرة القرية.

واستشهد أبو عليا برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال خلال مواجهات في المنطقة الشمالية من القرية ظهر أمس، حيث أصيب بجراح حرجة في الصدر ونقل للمستشفى مفارقا للحياة.

وتشهد قرية المغير والبلدات المجاورة اعتداءات مستمرة ومتصاعدة للمستوطنين على الأهالي والمزارعين، ويشن المستوطنين هجمات وأعمال تخريب في القرى الشمالية من رام الله.