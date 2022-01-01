المالكي ووزيرة خارجية ناميبيا يوقعان اتفاقيتي تعاون

ويندهوك - وفا -

وقع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم السبت، مع وزيرة خارجية ناميبيا نيتومبو ناندي ندايتوا وفريق عملها، اتفاقيتي تعاون تعنى بالمشاورات السياسية، واللجنة المشتركة للتعاون.

وأعلن المالكي ونظيرته الناميبية خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة ويندهوك عن عدد من الخطوات التي سيصار العمل على تنفيذها في القريب العاجل على المستويين السياسي والتنموي.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة رسمية للمالكي إلى جمهوريتي جنوب أفريقيا وناميبيا، التقى خلالهما رئيسي الدولتين، ونظيريه، وعددا من المسؤولين والبرلمانيين ولجان التضامن الشعبية.

من جانبها، رحبت وزيرة خارجية ناميبيا بجهود دولة فلسطين في ترجمة اتفاقية التعاون المشتركة الى برامج تنموية على الأرض تقوم بتنفيذها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في ناميبيا، الأمر الذي أكده المالكي ودعا الى مواصلة الجهود لتحقيق المنفعة المشتركة بين البلدين على مختلف المستويات.

كما بحث الطرفان آليات تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتنموية والمتعددة الأطراف بين البلدين الصديقين، وكذلك الجهود المشتركة التي تُبذل على صعيد المنظمات الدولية، وتحديدا ما يتعلق في الدفاع عن الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وسبل تمكينه من نيل حقوقه كافة غير منقوصة، واجراءات تحقيق مساءلة الاحتلال ومحاسبته عن جرائمه الممنهجة والمنظمة بحق شعبنا الفلسطيني.

وقدم المالكي عرضا للوزيرة ندايتوا حول المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية واطلعها على ممارسات الاحتلال وارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا، علاوة على تدميرها الممنهج والمتعمد للحل الذي يُحظى بالإجماع الدولي والمتمثل بحل الدولتين.

وأكد ضرورة العمل مع أصدقاء فلسطين لرفع الصوت عاليا، والتحرك على كافة المستويات لمواجهة هذه الجرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال للقانون الدولي.

ووجه المالكي لنظيرته دعوة رسمية لزيارة فلسطين، واقترح عليها فتح سفارة لجمهورية ناميبيا في فلسطين.

كما قدم المالكي شكره لوزيرة خارجية ناميبيا على دعمها الثابت والمبدئي للشعب الفلسطيني، والذي يرتكز على القانون الدولي، وميثاق الامم المتحدة ودستور ناميبيا.

بدورها، شكرت الوزيرة الناميبية نظيرها الفلسطيني على زيارته لبلدها، وعبرت عن دعمها الكامل لفلسطين ومبادراتها على الساحة الدولية الهادفة الى انهاء الاحتلال وضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه.

كما عبرت عن تضامنها الكامل مع فلسطين، وقد اتفق الطرفان على عدد من الخطوات العملية على اكثر من صعيد وعلى مواصلة التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة .

وفيما يخص التعاون الثنائي، فقد بحث وزيرا الخارجية سبل توطيد وتعزيز التعاون التنموي بين البلدين من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، وتم الاتفاق على أن تقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ادارة مصادر المياه في ناميبيا خلال الفترة المقبلة، وكذلك التعاون في مشاريع محددة في مجالات الزراعة، والصحة، وغيرها، بالتعاون مع الشركاء المحليين والقطاع الخاص الفلسطيني والجهات المعنية في جمهورية ناميبيا.