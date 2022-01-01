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رام الله:اصابة سيدة والقبض على 9 اشخاص وضبط قطعة سلاح خلال احتفالات التوجيهي

السبت 30 يوليو 2022 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله:اصابة سيدة والقبض على 9 اشخاص وضبط قطعة سلاح خلال احتفالات التوجيهي



رام الله / سما /

اعلنت الشرطة، اليوم السبت، عن اصابة سيدة برصاصة طائشة بالظهر والقبض على 9 اشخاص وضبط قطعة سلاح خلال الاحتفال بنتائج التوجيهي في الضفة .

وقالت سيدة 32 عاما اصيبت بعيار ناري طائش بالظهر بسبب احتفالات الثانوية العامة ببلدة إذنا غرب الخليل.

واشارت في بيان لها ان الشرطة في رام الله والبيرة قبضت على 8 أشخاص لاطلاقهم الألعاب النارية، كما ضبطت كمية منها بحوزتهم.

واضافت انها "ضبطت مركبة تقوم باعمال تفحيط في الشارع العام".

هذا واعلنت شرطة الخليل عن ضبط قطعة سلاح من داخل مركبة بعد ان قام من بداخلها باطلاق النار احتفالا بالنتائج واقفت شخصا على خلفية الحادثة .

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